Barbara D’urso dopo Ballando | La giuria vuole il trash da me si sbaglia

Periodicodaily.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Barbara D'urso si sfoga dopo la puntata di Ballando con le stelle di sabato 18 ottobre. La conduttrice televisiva, in gara nel dance show di Rai 1 in coppia con Pasquale La Rocca, in una clip di 'Ballando segreto' ha parlato a caldo dei commenti della giuria, in particolare soffermandosi su quello della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

barbara d8217urso dopo ballandoBarbara D'urso dopo Ballando: "La giuria vuole il trash da me, si sbaglia" - La conduttrice televisiva, in gara nel dance show di Rai 1 in coppia con Pasquale La Rocca, in una clip di ... Segnala adnkronos.com

barbara d8217urso dopo ballando“Mi chiedevano di farlo”: Barbara d’Urso insinua retroscena esplosivi su Mediaset - Barbara d'Urso risponde a Ballando Segreto alle critiche della giuria e affronta il tema del trash legato al suo passato a Mediaset. Secondo donnaglamour.it

barbara d8217urso dopo ballandoGuillermo Mariotto contro Barbara D’Urso: «È tutto recitato, la sto rivalutando come attrice» - "Io sono così brava, così compita, così perfetta"» ... Secondo iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Barbara D8217urso Dopo Ballando