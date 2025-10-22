Barbara D’urso dopo Ballando | La giuria vuole il trash da me si sbaglia
(Adnkronos) – Barbara D'urso si sfoga dopo la puntata di Ballando con le stelle di sabato 18 ottobre. La conduttrice televisiva, in gara nel dance show di Rai 1 in coppia con Pasquale La Rocca, in una clip di 'Ballando segreto' ha parlato a caldo dei commenti della giuria, in particolare soffermandosi su quello della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Barbara D'Urso confusa dalle richieste della giuria e si sfoga così con Milly Carlucci Vai su Facebook
Barbara D'urso dopo Ballando: "La giuria vuole il trash da me, si sbaglia" - La conduttrice televisiva, in gara nel dance show di Rai 1 in coppia con Pasquale La Rocca, in una clip di ... Segnala adnkronos.com
“Mi chiedevano di farlo”: Barbara d’Urso insinua retroscena esplosivi su Mediaset - Barbara d'Urso risponde a Ballando Segreto alle critiche della giuria e affronta il tema del trash legato al suo passato a Mediaset. Secondo donnaglamour.it
Guillermo Mariotto contro Barbara D’Urso: «È tutto recitato, la sto rivalutando come attrice» - "Io sono così brava, così compita, così perfetta"» ... Secondo iodonna.it