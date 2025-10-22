BARBARA D’URSO | CANALE 5 MI CHIEDEVA DI FARE TRASH SU RAI1 UN ALTRO PERCORSO
Barbara d’Urso risponde alla giuria di Ballando con le Stelle che vuole da lei il “trash”, come se fosse l’emblema del trash nonostante una lunghissima carriera. Non riesco davvero a capire cosa vuole la giuria da me. Loro vogliono la “Barbara d’Urso trash”? Cosa significa? Se tutto quello ho fatto in tutti quegli anni, oltre alla battaglia sulla violenza sulle donne, i diritti civili, etc. etc. Se ci sono state delle cose denominate “trash” io le facevo perché erano condivise. Era un’altra realtà. Mi chiedevano quello e io facevo quello! Qui sto facendo un altro tipo di percorso. Giuria dello show a parte, la d’Urso è entusiasta dell’avventura a Ballando e confida entusiasta a Milly Carlucci e agli autori la parte più bella e importante del rientro in Rai. 🔗 Leggi su Bubinoblog
