Barbara D’Urso attacca la giuria di Ballando | Non capisco cosa vogliono da me

Dilei.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso si sfoga, criticando la giuria dello show che nell’ultimo appuntamento l’aveva definita troppo perfetta e pacata, concentrata più sulla volontà di ballare bene che sulla voglia di farsi conoscere meglio dal pubblico. Barbara D’Urso replica alle accuse dopo la puntata di Ballando. In una clip di Ballando sul divano, Barbara D’Urso si è sfogata con Milly Carlucci e gli autori, delusa per i giudizi della giuria dello show. “Io non riesco davvero a capire cosa la giuria voglia da me – si è sfogata -. Mi hanno parlato di una Barbara D’Urso trash e mi aspettavo questo, loro vogliono la Barbara D’Urso trash? A, che significa Barbara D’Urso trash, B se tutto quello che ho fatto in quegli anni, la battaglia per la violenza sulle donne, i diritti civili ecc, se ci sono state delle cose denominate trash, io le facevo perché erano condivise, era un’altra realtà, mi chiedevano quello, io facevo quello”. 🔗 Leggi su Dilei.it

