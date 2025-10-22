Barbara D’Urso attacca la giuria di Ballando | Non capisco cosa vogliono da me
Dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso si sfoga, criticando la giuria dello show che nell’ultimo appuntamento l’aveva definita troppo perfetta e pacata, concentrata più sulla volontà di ballare bene che sulla voglia di farsi conoscere meglio dal pubblico. Barbara D’Urso replica alle accuse dopo la puntata di Ballando. In una clip di Ballando sul divano, Barbara D’Urso si è sfogata con Milly Carlucci e gli autori, delusa per i giudizi della giuria dello show. “Io non riesco davvero a capire cosa la giuria voglia da me – si è sfogata -. Mi hanno parlato di una Barbara D’Urso trash e mi aspettavo questo, loro vogliono la Barbara D’Urso trash? A, che significa Barbara D’Urso trash, B se tutto quello che ho fatto in quegli anni, la battaglia per la violenza sulle donne, i diritti civili ecc, se ci sono state delle cose denominate trash, io le facevo perché erano condivise, era un’altra realtà, mi chiedevano quello, io facevo quello”. 🔗 Leggi su Dilei.it
Argomenti simili trattati di recente
Barbara D'Urso confusa dalle richieste della giuria e si sfoga così con Milly Carlucci - facebook.com Vai su Facebook
Barbara d'Urso ? (@carmelitadurso) / Posts - X Vai su X
Arriva la replica di Barbara d’Urso alle critiche della giuria di Ballando con le Stelle - Nello speciale “Ballando segreto”, Barbara d’Urso replica alle critiche della giuria di Ballando con le Stelle mosse in queste settimane: “Il trash? Segnala novella2000.it
Barbara D’Urso replica alla giuria di Ballando con le Stelle: “Vogliono una Barbara D’Urso trash ma le cose che facevo…” - Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione. Lo riporta isaechia.it
Lo sfogo di Barbara D’Urso: “Non capisco cosa voglia la giuria da me, se facevo cose trash è perché me lo chiedevano” - Barbara D'Urso manifesta a Milly Carlucci la sua confusione in merito alle richieste avanzate dalla giuria, dicendo di non aver capito cosa vorrebbero ... Come scrive fanpage.it