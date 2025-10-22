Barbara Berlusconi | Sentenza Cassazione su mio padre chiude un’epoca ma amarezza rimane

(Adnkronos) – "Quanto stabilito dalla Cassazione chiude un’epoca". Così all'Adnkronos Barbara Berlusconi. dopo la sentenza che esclude legami tra Cosa nostra, Berlusconi e Dell'Utri. "Si conclude una vicenda giudiziaria fondata su nessun riscontro e che ha coinvolto mio padre e i suoi collaboratori per decenni", aggiunge la terzogenita del fondatore di Forza Italia. "Non posso che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

«Fondazione Barbara Berlusconi»: nasce l’ente di beneficenza della figlia del Cavaliere. Ecco cosa farà - X Vai su X

FONDAZIONE BARBARA BERLUSCONI. Barbara Berlusconi ha costituito una fondazione filantropica che porta il suo nome. iniziative di beneficenza e di promozione sociale e culturale» nonché «di assistenza sociale e sanitaria» per la crescita di «una collett Vai su Facebook

Barbara Berlusconi: "Sentenza Cassazione su mio padre chiude un'epoca, ma amarezza rimane" - Mio padre, infatti, dal 1994 è stato oggetto di accuse infamanti e una persecuzione che lo hanno segnato ... Come scrive adnkronos.com

Cassazione: Berlusconi-Dell'Utri, nessun rapporto con la mafia - La suprema Corte respinge il ricorso della Procura generale di Palermo contro la sentenza di appello che aveva già negato la confisca per l'ex senatore ... Riporta avvenire.it

Cassazione esclude legami tra Berlusconi, Dell'Utri e la mafia. La figlia Barbara: fine persecuzione - La figlia del fondatore di Fininvest commenta così la sentenza della Cassazione che nei giorni scorsi ha escluso legami provati tra l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, l’ex senatore ... Lo riporta msn.com