Barbara Berlusconi | Cassazione pagina chiusa L’amarezza no
Barbara Berlusconi affida all’emozione un giudizio netto: la decisione della Corte di Cassazione chiude una stagione, ma non cancella il peso lasciato sul cammino della sua famiglia. Oggi, con l’esclusione di legami tra Cosa nostra, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, s’intrecciano reazioni, memorie e politica, in un giorno che pretende lucidità e misura. Un esito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
