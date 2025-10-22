Barbara Berlusconi affida all’emozione un giudizio netto: la decisione della Corte di Cassazione chiude una stagione, ma non cancella il peso lasciato sul cammino della sua famiglia. Oggi, con l’esclusione di legami tra Cosa nostra, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, s’intrecciano reazioni, memorie e politica, in un giorno che pretende lucidità e misura. Un esito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Barbara Berlusconi: “Cassazione, pagina chiusa. L’amarezza no”