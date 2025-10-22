Bandiere del Comune a mezz' asta per i funerali del consigliere Rambelli e della madre
Nel giorno dei funerali del consigliere comunale Gianfranco Rambelli e della madre Anna Luisa Baldini, che si terranno giovedì presso la Pieve di San Pietro in Sylvis di Bagnacavallo, il sindaco Matteo Giacomoni ha proclamato il lutto cittadino. Rambelli e la madre hanno perso improvvisamente la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
