Bande di truffatori ancora in azione a Maranello due giovani campani in manette
Nella giornata di ieri i Carabinieri di Sassuolo, supportati dai colleghi di Vignola, Maranello e Marano sul Panaro, hanno arrestato in flagranza due giovani, un 21enne e un 18enne, entrambi campani. I due sono accusati di tentata truffa aggravata e continuata, commessa ai danni di una 78enne. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Smantellata a Napoli una banda specializzata in phishing: cinque arresti tra giovani truffatori che miravano soprattutto agli anziani - facebook.com Vai su Facebook
#Cronaca Dalla vacanza al crimine: banda di truffatori di anziani smantellata tra Milano, Napoli e Salerno, 15 indagati, ecco il video - X Vai su X