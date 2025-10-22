Bande di truffatori ancora in azione a Maranello due giovani campani in manette

Nella giornata di ieri i Carabinieri di Sassuolo, supportati dai colleghi di Vignola, Maranello e Marano sul Panaro, hanno arrestato in flagranza due giovani, un 21enne e un 18enne, entrambi campani. I due sono accusati di tentata truffa aggravata e continuata, commessa ai danni di una 78enne. 🔗 Leggi su Modenatoday.it