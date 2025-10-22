Banche obbligate a un finto contributo imprese e risparmiatori salvano il conto
Ogni nazione libera nasce da un’idea e da un bilancio. Le idee le forniscono i filosofi, i bilanci li tengono le banche. È la divisione del lavoro nella modernità. Le banche raccolgono risparmi, distribuiscono fiducia, e intanto si attirano l’odio universale: l’unico sentimento bipartisan rimasto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Bonifici istantanei, l'Ue cambia passo: da oggi tutte le banche sono obbligate ad averli, disponibili 24/7 e senza costi aggiuntivi rispetto ai bonifici ordinari. Ma soprattutto ci sono più controlli di sicurezza a tutela dei clienti. Ecco cosa cambia, con Flavio Padova - X Vai su X
Dal 9 ottobre 2025 tutte le banche dono obbligate a offrire ai consumatori la possibilità di effettuare bonifici istantanei. Come dobbiamo comportarci per proteggere i nostri soldi? #banche #bonifico #istantaneo #truffa - facebook.com Vai su Facebook
Banche, l’Abi risponde a Giorgetti sulla richiesta di contributi: «Le banche non hanno rendite di posizione» - Dopo l’appello del ministro Giancarlo Giorgetti per un «contributo» da parte delle banche per finanziare una ... corriere.it scrive
Banche: Salvini, chiederemo contributo alle big, devono dare una mano - 'Penso che chiederemo un contributo non alle piccole banche dei territori ma a quelle grandi banche che hanno fatto piu' di 500 milioni di utili su ... Si legge su ilsole24ore.com
Manovra, la premier chiede soldi alle banche. “Ma non è punitivo” - Ora è Giorgia Meloni a tirare le banche dentro il cantiere della manovra. Secondo repubblica.it