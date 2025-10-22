Banche obbligate a un finto contributo imprese e risparmiatori salvano il conto

Ogni nazione libera nasce da un’idea e da un bilancio. Le idee le forniscono i filosofi, i bilanci li tengono le banche. È la divisione del lavoro nella modernità. Le banche raccolgono risparmi, distribuiscono fiducia, e intanto si attirano l’odio universale: l’unico sentimento bipartisan rimasto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it