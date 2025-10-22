Banca delle Terre al via l’ottavo bando | candidature entro il 19 novembre
“Nei prossimi mesi, Ismea cercherà di creare sinergie utili. Oggi, lanciamo l’ottavo bando della Banca delle Terre. Aperto da oggi al 19 novembre per le manifestazioni di interesse, comprenderà terreni distribuiti in tutte le regioni italiane”. Lo ha detto Sergio Marchi, direttore generale di Ismea- Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare. “Parallelamente – ha aggiunto- stiamo lavorando per aprire il nuovo bando di Ismea Investe, una misura finanziaria interessante che prevede investimenti da 2 a 20 milioni di euro. Ismea partecipa con capitali sociali nelle startup innovative e nei consigli di amministrazione, sostenendo il sistema agricolo e agroindustriale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
