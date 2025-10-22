Bambino di sette anni muore nello schianto frontale fra due auto | la tragedia a Granarolo

L’incidente in serata nella frazione di Lovoleto. Il bimbo era in macchina con il padre. Feriti l’altro conducente e un centauro che è rimasto coinvolto dall’impatto. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bambino di sette anni muore nello schianto frontale fra due auto: la tragedia a Granarolo

Leggi anche questi approfondimenti

Uno e sette da Favole al telefono Ho conosciuto un bambino che era sette bambini. Abitava a Roma, si chiamava Paolo e suo padre era un tranviere. Però abitava anche a Parigi, si chiamava Jean e suo padre lavorava in una fabbrica di automobili. Però abita - facebook.com Vai su Facebook

Bambino di 7 anni muore mentre gioca: il malore, la corsa all'ospedale e la disperazione dei genitori. Cosa è successo - Una tragedia ha sconvolto il paese di Centuripe, poco meno di 5 mila abitanti in provincia di Enna in ... Si legge su msn.com

Bambino di 7 anni accusa malore mentre gioca e muore (NOME) - Inutili i tentativi di rianimazione: la comunità sconvolta dalla tragedia ... Lo riporta zoom24.it

Sicilia, bimbo di 7 anni muore mentre gioca - Un bambino di soli sette anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi sentito male all’improvviso, mentre giocava ... Si legge su tp24.it