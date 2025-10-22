Bambina travolta da un' auto mentre attraversa la strada | sbalzata sull' asfalto

È ricoverata in gravi condizioni una bambina di 11 anni che ieri pomeriggio (martedì 21 ottobre), ad Andria, è stata investita da un'auto. È successo in viale Pietro Nenni. La piccola, che nell'impatto ha riportato ferite gravi, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata inizialmente. 🔗 Leggi su Today.it