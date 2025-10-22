Balneari Morrone Lega | Critiche al governo non risolvono i problemi consiglieri Pd irresponsabili

Riminitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non sappiamo quanto convenga alla Regione e in particolare all’assessore riminese al turismo Roberta Frisoni sparare contro il governo sul tema delle concessioni balneari. Non a caso quando il presidente Michele De Pascale ha dichiarato di concordare con il ministro Matteo Salvini sugli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

balneari morrone lega criticheMorrone: “Critiche al Governo non aiutano i balneari, PD irresponsabile” - “Non sappiamo quanto convenga alla Regione e in particolare all’assessore al turismo Roberta Frisoni sparare contro il Governo sul tema della Bolkestein" ... Da livingcesenatico.it

Morrone (Lega): "Piano delirante" - E’ impossibile trovare un accordo con un piano che si preannuncia discriminatorio nei confronti di parte degli studenti". Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Balneari Morrone Lega Critiche