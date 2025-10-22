Balneari i consiglieri romagnoli del Pd | Il governo continua a rinviare e lascia i territori senza certezze
La partita delle concessioni balneari resta uno dei dossier più caldi per la costa emiliano-romagnola, sul tema intervengono i consiglieri regionali romagnoli del Pd. “La risposta dell’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, all’interrogazione presentata dai consiglieri regionali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Dal Consiglio di Stato: doccia fredda per i balneari nel giorno di San Gaudenzo Una sentenza del Consiglio di Stato spazza via anni di illusioni e slogan. Crollano i miti su proroghe, indennizzi e “diritti acquisiti” Mentre buona parte del mondo balneare continu - facebook.com Vai su Facebook
Balneari. Il Gruppo Pd in Regione: “Governo immobile e territori senza certezze” - La partita delle concessioni balneari resta uno dei dossier più caldi per la costa emiliano- Secondo chiamamicitta.it
Morrone: “Sul tema balneari il Pd è ondivago, la Lega continua a difendere il comparto” - “Non sappiamo quanto convenga alla Regione e in particolare all’assessore riminese al turismo Roberta Frisoni sparare contro il Governo sul tema delle ... Si legge su chiamamicitta.it
Concessioni balneari: consiglieri romagnoli chiedono chiedono regole certe - Lucchi, Parma e colleghi: “L’immobilismo statale mette a repentaglio investimenti, occupazione e competitività” ... Da altarimini.it