Balli suavi et amorosi | arie e danze nelle corti nel Rinascimento italiano
L’Europa del Rinascimento, così rapidamente cresciuta in termini geografici, culturali e storici, apre le porte alla conoscenza: si sviluppa così in Italia, grazie al mecenatismo della Nobiltà, un periodo di straordinaria creatività in cui i capolavori si susseguono in un crescendo affascinante e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altre letture consigliate
Balli suavi et amorosi: arie e danze nelle corti nel Rinascimento italiano - L’Europa del Rinascimento, così rapidamente cresciuta in termini geografici, culturali e storici, apre le porte alla conoscenza: si sviluppa così in Italia, grazie al mecenatismo della Nobiltà, un per ... Da veronasera.it