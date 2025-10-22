Balarú | balfolk francese e arie piemontesi

I Balarù propongono un repertorio che intreccia canti e musiche tradizionali piemontesi con le sonorità e le danze del balfolk europeo contemporaneo. Dal 2016 esplorando le radici della musica popolare, riarrangiando antiche melodie delle vallate occitane e francoprovenzali, del Roero, delle. 🔗 Leggi su Veronasera.it