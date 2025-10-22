Baiano Av | smaltimento illecito di rifiuti – i Carabinieri denunciano un 66enne
Officina sequestrata a Baiano: 66enne denunciato per smaltimento illecito di rifiuti speciali e emissioni non autorizzate.. I Carabinieri della Stazione di Baiano e del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, nel corso di un servizio congiunto finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati in materia ambientale, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 66enne del posto, per smaltimento illecito di rifiuti speciali e immissioni non autorizzate in atmosfera. I militari al termine del controllo, hanno accertato che l’uomo, titolare di un’officina meccanica non era in possesso del previsto contratto per lo smaltimento di rifiuti speciali, né dell’autorizzazione per le emissioni prodotte dalle lavorazioni e rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
