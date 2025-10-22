Bagnaia addio Ducati | MotoGP stravolta l’annuncio è ufficiale

I fan della Ducati sono rimasti senza parole: ormai il futuro di Pecco Bagnaia è deciso, ribaltone nella MotoGP. Zero punti a Mandalika e zero punti anche a Phillip Island. Due weekend da incubo per Pecco Bagnaia, gli ennesimi di una stagione che ha fatto a dir poco penare il pilota della Ducati. Eppure, dopo il doppio successo in Giappone, in molti erano convinti che il due volte iridato sarebbe stato tra i protagonisti di questo finale di stagione: l’obiettivo di Bagnaia era infatti quello di provare a lottare almeno per il secondo posto nella classifica piloti. Ora invece Pecco ha perso anche la terza piazza, scavalcato da Marco Bezzecchi, e non è così certo nemmeno di conservare la quarta, dato che il vantaggio di 41 punti su Pedro Acosta a tre weekend dal termine del campionato non è completamente rassicurante. 🔗 Leggi su Sportface.it