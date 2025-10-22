Un grandissimo successo, con un Teatro Civico sold out per la serata finale del trentennale del Premio Lunezia, presentata da Savino Zaba con Stefano De Martino, ideatore e direttore della kermesse. Claudio Baglioni, ospite speciale dell’evento, ha ricevuto il Premio Lunezia Antologia 2025 – con la motivazione a firma del direttore artistico della Sezione Autori di Testo, Roberto Benvenuto – per il valore musical-letterario del leggendario album ‘La vita è adesso’. Intervistato da De Martino e Zaba, con Emanuela Tittocchia, Baglioni si è raccontato, prima di sedersi al pianoforte e interpretare alcuni dei suoi brani più celebri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Baglioni star del Premio Lunezia. Nuove proposte, ecco i vincitori