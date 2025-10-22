Bagheria manca il medico al punto di emergenza | infermiere salva un paziente

Manca il medico al punto territoriale di Bagheria ed è un infermiere a salvare la vita a un paziente colpito da una crisi cardiaca. Lo rende noto la segreteria provinciale della Fials che racconta come l’episodio sia accaduto lunedì sera quando un cittadino di 69 anni si è presentato al Pte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it