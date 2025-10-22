Alla Festa del Cinema di Roma è stato presentato Back to Life, un emozionante documentario diretto da Simone Valentini e in uscita nelle sale il 17 novembre, che racconta il ritorno alla vita del compositore Giovanni Allevi dopo la dura battaglia contro il mieloma. Il film offre uno sguardo profondo sull’uomo dietro l’artista, seguendolo nel periodo più buio della malattia, segnato da terapie debilitanti e incertezza sul futuro. Proprio in quei momenti difficili, Allevi si rifugia nella musica, componendo dal letto d’ospedale il Concerto MM22 per violino e orchestra. In un gesto creativo sorprendente, trasforma le lettere della parola “mieloma” in note musicali, Do, La?, Mi, Si, Re, Do, Do, secondo una tecnica ispirata a Bach. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Back to life”, intervista a Giovanni Allevi e al regista Simone Valentini