Azienda veneta investe sui Monti Dauni | al via la cantierizzazione dello stabilimento Pr Imballaggi
Sono veneti, hanno una grande esperienza e hanno deciso di aprire una sede nel cuore dei Monti Dauni. Nella zona industriale di Candela, precisamente in località Serra, sono infatti iniziati i lavori di cantierizzazione per la costruzione dello stabilimento della Pr Imballaggi S.r.l., l’azienda. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
