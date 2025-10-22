Azienda veneta investe sui Monti Dauni | al via la cantierizzazione dello stabilimento Pr Imballaggi

Foggiatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono veneti, hanno una grande esperienza e hanno deciso di aprire una sede nel cuore dei Monti Dauni. Nella zona industriale di Candela, precisamente in località Serra, sono infatti iniziati i lavori di cantierizzazione per la costruzione dello stabilimento della Pr Imballaggi S.r.l., l’azienda. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

