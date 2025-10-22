Azienda nel mirino dei ladri Via quintali di rame e ottone Preso il capobanda a Parigi

I furti venivano commessi in serie, prendendo di mira sempre la stessa azienda: La Murrina di Turate. Da qui, sparivano bottini da quintali di rame e altri materiali. Finché le indagini dei carabinieri di Turate, avevano messo fine alle incursioni della banda, composta da rumeni, che tuttavia erano riusciti a fuggire prima dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, a luglio scorso. Ora uno di loro, considerato la figura più importante del gruppo, è stato rintracciato a Parigi, e arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo: Emilian Barbu, 26 anni, residente a Rescaldina. L’uomo era già stato arrestato dai militari in flagranza di reato il 21 novembre, assieme ai complici: Ionela Manolache, 23 anni di Legnano, e Vialis Petriu, 22 anni residente in Romania, che erano subito stati condannati per direttissimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Azienda nel mirino dei ladri. Via quintali di rame e ottone. Preso il capobanda a Parigi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ATTACCHI HACKER E IMPRESE NEL MIRINO - Truffe ben architettate, richieste di riscatto, violazioni a scopi militari, distruzione di dati che paralizza l'attività quotidiana dell'azienda. Sono questi i rischi a cui le imprese vanno incontro ogni giorno - facebook.com Vai su Facebook

Frodi fiscali e bancarotta: aziende nel mirino in Toscana e Puglia - X Vai su X

Azienda nel mirino dei ladri. Via quintali di rame e ottone. Preso il capobanda a Parigi - I furti venivano commessi in serie, prendendo di mira sempre la stessa azienda: La Murrina di Turate. Lo riporta ilgiorno.it

Furto nell'azienda agricola, ladri via con mezzi e macchinari. «Lo Stato intervenga» - L’ennesimo furto nelle campagne, ad Andria, che segue a una lunga serie di episodi simili in tutto il territorio del Barese e della BAT, ha causato ingenti danni e uno stato di comprensibile rabbia e ... Secondo quotidianodipuglia.it

Ladri nell'azienda North Wood, bottino da 12mila euro: la ditta saccheggiata nella notte - 25 di ieri in via Schiavonesca Vecchia a Selva del Montello ai danni della ditta North Wood Exchange, attiva nella ... Lo riporta ilgazzettino.it