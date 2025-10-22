AZ Alkmaar-Slovan Bratislava Conference League 23-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Sia AZ Alkmaar che Slovan Bratislava hanno perso all’esordio in Conference League, rispettivamente per 4-0 contro l’AEK Larnaca in trasferta e per 1-2 in casa contro lo Strasburgo. Gli olandesi sono rimasti in 10 dopo due minuti per l’espulsione del difensore centrale Alexandre Penetra ma hanno reagito bene in Eredivisie battendo 2-1 il Telstar tre . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
AZ Alkmaar-Slovan Bratislava (Conference League, 23-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici https://ift.tt/hgPSsWa #scommesse #pronostici - X Vai su X
Introduzione al pronostico AZ Alkmaar – Slovan Bratislava Il confronto tra AZ Alkmaar e Slovan Bratislava, valido per la UEFA Europa Conference League, accende i riflettori dell’AFAS Stadion il 23 Ottobre 2025 alle 21:00. Le due squadre arrivano a questo ap - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico AZ Alkmaar-Slovan Bratislava 23 Ottobre: padroni di casa favoriti - Slovan Bratislava, sfida di UEFA Europa Conference League del 23 ottobre alle 21:00: scopri le quote per le scommesse e i dettagli sull'analisi della partita ... Riporta bottadiculo.it
Slovan Bratislava v TV: Kde môžete sledovat dnešný zápas „belasých” v skupine Konferencnej ligy? - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia vo štvrtok vecer v nárocnom zápase Konferencnej ligy 2025/26 proti holandskému tímu AZ Alkmaar. Da sport.aktuality.sk
Pronostico AZ Alkmaar vs Slovan Bratislava – 23 Ottobre 2025 - Il confronto tra AZ Alkmaar e Slovan Bratislava, valido per la UEFA Europa Conference League, accende i riflettori dell’AFAS Stadion il 23 Ottobre 2025 alle ... Scrive news-sports.it