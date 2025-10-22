Sia AZ Alkmaar che Slovan Bratislava hanno perso all’esordio in Conference League, rispettivamente per 4-0 contro l’AEK Larnaca in trasferta e per 1-2 in casa contro lo Strasburgo. Gli olandesi sono rimasti in 10 dopo due minuti per l’espulsione del difensore centrale Alexandre Penetra ma hanno reagito bene in Eredivisie battendo 2-1 il Telstar tre . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AZ Alkmaar-Slovan Bratislava (Conference League, 23-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici