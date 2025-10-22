Avvistato un misterioso oggetto spaziale | È un’astronave aliena distruggerà la Terra il 29 ottobre L’allarme dell’astrofisico di Harvard e la replica della Nasa | È solo una cometa

La mastodontica sonda aliena distruggerà la Terra o si tratta di una “ sciocchezza ” perché quell’oggetto non ben identificato non è un’astronave? Sui tabloid anglosassoni si sta consumando una sorta di remake di Don’t look u p con un astrofisico di Harvard che annuncia la fine del mondo e la Nasa che rassicura tutti del contrario. È stato Avi Loeb, professore della prestigiosa università statunitense, a sostenere, con macabra ironia, che “ sarebbe meglio prendersi le ferie prima del 29 ottobre” perché ritiene che una massa gigantesca diretta verso la Terra possa in realtà essere un veicolo spaziale extraterrestre pronto a distruggerci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Avvistato un misterioso oggetto spaziale: “È un’astronave aliena, distruggerà la Terra il 29 ottobre”. L’allarme dell’astrofisico di Harvard e la replica della Nasa: “È solo una cometa”

Approfondisci con queste news

IL PROTOTIPO DI ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOLIO: UN MISTERIOSO MULETTO O UNA NUOVA EDIZIONE SPECIALE? L'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, ammirato SUV della casa del biscione, ha attirato l'attenzione recentemente grazie a foto spia d - facebook.com Vai su Facebook

Avvistato un misterioso oggetto spaziale: “È un’astronave aliena, distruggerà la Terra il 29 ottobre”. L’allarme dell’astrofisico di Harvard e la replica della Nasa ... - Il misterioso oggetto interstellare che sfreccia attraverso il nostro sistema solare è chiamato dagli esperti 3I/ATLAS ed è stato avvistato per la prima volta il primo luglio 2025. Secondo ilfattoquotidiano.it

Ecco Capotauro l’oggetto più misterioso fotografato dal James Webb: un’ipotesi è pazzesca - Analizzando i dati raccolti dal Telescopio Spaziale James Webb i ricercatori hanno scoperto un oggetto straordinario e dalla natura enigmatica ... Si legge su fanpage.it

Grosso e misterioso oggetto in fiamme precipitato in Australia, è in metallo e fibra di carbonio: le immagini - In una strada nei pressi di una miniera dell'Australia Occidentale è stato rinvenuto un grosso oggetto in metallo e fibra di carbonio, ancora in fiamme ... Si legge su fanpage.it