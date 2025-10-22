Avo compie 35 anni | l' evento per il compleanno dell' associazione castiglionese

L’associazione castiglionese dell’Avo compie 35 anni di attività. E per festeggiare il “traguardo”, organizza una giornata di confronto che prevede al termine una conviviale. L’appuntamento è per sabato 25 ottobre presso la Sala convegni della parrocchia del Rivaio alle ore 11 e poi alle ore 13. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it