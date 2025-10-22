Avevano denunciato Mamma e figlia uccise così in Italia la scoperta che fa indignare

Era il 29 novembre 2021 quando Renata Trandafir, 22 anni, si presentò dai carabinieri di Castelfranco Emilia per denunciare le violenze subite dal patrigno, Salvatore Montefusco. La ragazza raccontò con precisione la situazione di terrore in cui viveva, aggravata dal fatto che l’uomo possedesse un fucile. La richiesta fu chiara: che venisse allontanato immediatamente. Nonostante la denuncia e il codice rosso, la segnalazione arrivò alla Procura di Modena solo il 4 gennaio 2022, oltre un mese dopo. Sei mesi più tardi, il 13 giugno 2022, Renata e sua madre Gabriela Serban, 47 anni, furono uccise a fucilate nella villetta di famiglia a Cavazzona, una frazione di Castelfranco Emilia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Avevano denunciato”. Mamma e figlia uccise così in Italia, la scoperta che fa indignare

