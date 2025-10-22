L’aria ad Aversa resta pesante. E non è solo un modo di dire.?Sono già 31 le giornate, dall’inizio dell’anno, in cui la concentrazione di polveri sottili PM10 ha superato i limiti di legge, che non dovrebbero oltrepassare i 50 microgrammi per metro cubo per più di 35 giorni all’anno. A certificare questi dati, aggiornati . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, allarme smog in città: polveri sottili superate 31 volte da inizio anno