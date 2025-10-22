Avengers | Doomsday – Tornerà anche Occhio di Falco? Jeremy Renner da qualche indizio

Jeremy Renner ha recentemente fornito un importante indizio sul potenziale ritorno del suo personaggio, Occhio di Falco (Clint Barton), nel prossimo crossover del MCU, Avengers: Doomsday. Nonostante l’enorme attesa e un cast già ricco di nomi, il destino di molti Avengers originali rimane avvolto nel mistero. Mentre Chris Hemsworth (Thor) è l’unico Vendicatore fondatore ufficialmente confermato, le voci sul ritorno dei suoi compagni, inclusi Mark Ruffalo e, potenzialmente, Chris Evans, non accennano a diminuire. Tuttavia, è la prospettiva di rivedere Jeremy Renner nei panni di Barton a generare la maggiore curiosità, soprattutto dopo il suo recente recupero. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Avengers: Doomsday – Tornerà anche Occhio di Falco? Jeremy Renner da qualche indizio

