Avellino vendita online di SIM intestate a persone inesistenti | denunciato 45enne

Perquisizione dei Carabinieri su delega della Procura di Avellino: sequestrate 30 schede telefoniche di provenienza illecita.. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di un 45enne residente in provincia di Napoli, indagato per ricettazione. Lâ€™uomo avrebbe venduto online carte SIM di vari gestori telefonici di provenienza illecita, intestate a soggetti inesistenti, con lâ€™obiettivo di trarne profitto. Sequestrate 30 SIM intestate a persone inesistenti. Le operazioni, svolte nel domicilio dellâ€™indagato in provincia di Napoli, hanno portato al sequestro di 30 carte SIM nuove. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it