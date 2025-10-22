Avellino vendita online di SIM intestate a persone inesistenti | denunciato 45enne
Perquisizione dei Carabinieri su delega della Procura di Avellino: sequestrate 30 schede telefoniche di provenienza illecita.. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di un 45enne residente in provincia di Napoli, indagato per ricettazione. Lâ€™uomo avrebbe venduto online carte SIM di vari gestori telefonici di provenienza illecita, intestate a soggetti inesistenti, con lâ€™obiettivo di trarne profitto. Sequestrate 30 SIM intestate a persone inesistenti. Le operazioni, svolte nel domicilio dellâ€™indagato in provincia di Napoli, hanno portato al sequestro di 30 carte SIM nuove. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Avellino - Via Calata Montagnola In una delle zone più centrali e ambite di Avellino, a pochi passi da tutti i principali servizi, proponiamo in vendita un elegante appartamento di 150 m² situato al primo piano. L’immobile, re - facebook.com Vai su Facebook
Avellino-Monopoli: biglietti in vendita da domani, ma non saranno online - Avellino 1912 comunica che partirà domani mattina, mercoledì 9 aprile, la prevendita in vista del match Avellino- Segnala irpinianews.it
Avellino Basket, scatta la vendita online per gli abbonamenti - Avellino Basket rende noto che, da oggi, sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti alla stagione 2025/2026 anche online, attraverso il ... Come scrive today.it