Avellino Prende Parte | ACS simbolo del fallimento politico
Tempo di lettura: 4 minuti La decisione di mettere in liquidazione Avellino Città Servizi (ACS) segna uno dei momenti più bui per la gestione delle società partecipate del Comune di Avellino. Una vicenda che, secondo Avellino Prende Parte, non nasce oggi ma affonda le radici in anni di cattiva amministrazione, omissioni politiche e mancate assunzioni di responsabilità. Nel mirino finiscono gli ex sindaci Gianluca Festa e Laura Nargi, accusati di aver condotto la società pubblica verso il collasso e di aver abbandonato lavoratrici e lavoratori a un futuro incerto. “La messa in liquidazione di Avellino Città Servizi (ACS) non è un fulmine a ciel sereno: è il risultato prevedibile di anni di cattiva amministrazione, scelte sbagliate e silenzi colpevoli da parte di chi ha governato la città e la stessa società partecipata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
