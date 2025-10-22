Avellino incidente alla rotatoria della Bonatti

Avellinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente è avvenuto questa mattina ad Avellino, alla rotatoria della via Bonatti. Sul posto sono giunte un'auto della Polizia municipale e le ambulanze. Non si conoscono dettagli riguardo l'entità del fatto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Incidente sulla rotatoria. Ferito un uomo di 67 anni - Ci sono voluti anni, con la battaglia dei cittadini della zona fatta di raccolte di firme, sollecitazioni, proteste, richieste continue per la sicurezza all’incrocio che, in pratica, si trova al ... Da ilrestodelcarlino.it

Montevarchi. Incidente alla rotatoria a nord - Arezzo, 19 settembre 2025 – L'incidente risale a qualche giorno fa, perchè alcuni automobilisti si sono accorti delle conseguenze ieri pomeriggio. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Incidente Rotatoria Bonatti