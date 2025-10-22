Avellino Basket rinnovata la partnership con Ciemme Home

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket annuncia il rinnovo della partnership con Ciemme Home per la stagione 20252026. L’accordo consolida il rapporto di fiducia reciproca e rafforza un legame tra sport, design e territorio. Nata dalla passione per l’edilizia e il design d’interni, Ciemme Home è. 🔗 Leggi su Today.it