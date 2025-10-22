Avatar | Fuoco e Cenere Miley Cyrus ha inciso una nuova canzone per il film

L’artista pop vincitrice di un GRAMMY Award® Miley Cyrus ha inciso una nuova canzone per Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo film del fenomenale franchise di successo Avatar del regista premio Oscar® James Cameron, in arrivo nelle sale italiane il 17 dicembre. “Dream as One” interpretata da Miley Cyrus, con musica e testi di Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson e Simon Franglen, apparirà nei titoli di coda e sarà inclusa nella colonna sonora originale del film. La colonna sonora originale di Avatar: Fuoco e Cenere, con musiche composte da Simon Franglen, vincitore del GRAMMY® “Record of the Year” nel 1997 per My Heart Will Go On da Titanic, uscirà il 12 dicembre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

