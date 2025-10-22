Avatar | Fuoco e Cenere Miley Cyrus anticipa il brano originale Dream as One

La star della musica ha annunciato sui social la collaborazione con il regista James Cameron che ha portato alla creazione del brano inedito. Miley Cyrus ha annunciato via Instagram di aver inciso una canzone originale che farà parte della colonna sonora dell'atteso Avatar: Fuoco e cenere. Per ascoltare il brano i fan dovranno attendere il 14 novembre, mentre l'album con le musiche tratte dal sequel diretto da James Cameron arriverà il 12 dicembre. Il brano originale per Avatar: Fuoco e cenere La cantante Miley Cyrus ha collaborato nella realizzazione della canzone, intitolata Dream as One, con Andrew Wyatt, Mark Ronson e Simon Franglen. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avatar: Fuoco e Cenere, Miley Cyrus anticipa il brano originale Dream as One

News recenti che potrebbero piacerti

Guardate la nuova immagine ufficiale tratta da Avatar: Fuoco e Cenere e scoprite le ultime anticipazioni su Kiri... https://cinema.everyeye.it/notizie/avatar-fuoco-cenere-sguardo-kiri-sara-film-dark-835393.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#E - facebook.com Vai su Facebook

Avatar: Fuoco e Acqua, il documentario che svela i segreti dei film di Cameron - X Vai su X

Avatar: Fuoco e Cenere, Miley Cyrus anticipa il brano originale Dream as One - La star della musica ha annunciato sui social la collaborazione con il regista James Cameron che ha portato alla creazione del brano inedito. Scrive movieplayer.it

Avatar: Fuoco e Cenere, Miley Cyrus ha inciso una nuova canzone per il film - L vincitrice di un GRAMMY Award® Miley Cyrus ha inciso una nuova canzone per Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo film del fenomenale franchisea ... Segnala cinefilos.it

Avatar: Fuoco e Cenere, Miley Cyrus firma il brano Dream As One - Il brano Dream as One sarà inclusa nella colonna sonora originale di Avatar: Fuoco e Cenere e uscirà il prossimo 14 novembre: ecco la breve anteprima! Scrive cinematographe.it