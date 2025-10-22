Avamporto di Rimini | approvato il progetto per il completamento delle opere di difesa foranee

La giunta comunale ha riapprovato il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato “Avamporto di Rimini - Completamento opere di difesa foranee”, aggiornato a seguito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) richiesta dal ministero dell’Ambiente e conclusasi con esito. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

