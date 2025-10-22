Autostrada A1 | tir si ribalta nella galleria Manganaccia a Barberino di Mugello

Firenzepost.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco e in supporto l’autogru dal distaccamento di Fi-ovest e una seconda squadra dal comando di Bologna. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

autostrada a1 tir si ribalta nella galleria manganaccia a barberino di mugello

© Firenzepost.it - Autostrada A1: tir si ribalta nella galleria Manganaccia a Barberino di Mugello

News recenti che potrebbero piacerti

autostrada a1 tir ribaltaPerde il controllo del tir in A1 e si schianta contro un camion: incidente in autostrada, traffico in tilt - Terribile schianto in autostrada fra un camion e un tir, una persona resta intrappolata all'interno delle lamiere di uno dei mezzi ... fanpage.it scrive

Grave incidente sull’autostrada A1 nel Lodigiano, auto si ribalta e roulotte distrutta: tre feriti - Lodi – Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1 Milano- Segnala ilgiorno.it

autostrada a1 tir ribaltaIncidente nel raccordo autostradale della Falchera a Torino: rimorchio di un tir si ribalta e perde tubi in cemento - Il rimorchio di un tir che trasportava tubi di cemento si è improvvisamente ribaltato mentre percorreva il raccordo autostradale della Falchera nel ramo che collega l'autostrada Torino- Lo riporta torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Autostrada A1 Tir Ribalta