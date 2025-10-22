Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco e in supporto l’autogru dal distaccamento di Fi-ovest e una seconda squadra dal comando di Bologna. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: tir si ribalta nella galleria Manganaccia a Barberino di Mugello