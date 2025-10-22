Autostrada A1 | chiusa per una notte la stazione di Fidenza

Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 21 di venerdì 24 alle 5 di sabato 25 ottobre, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del cavalcavia di svincolo. In. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

