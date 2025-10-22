Autorità idrica Pugliese Gianluca Vurchio è il nuovo presidente

Baritoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’elezione è avvenuta questa mattina all’unanimità in seno al Consiglio Direttivo, convocato per eleggere il successore di Toni Matarrelli che ha rassegnato le proprie dimissioni la scorsa settimana dopo aver guidato l’ente negli ultimi 5 anni. Gianluca Vurchio, sindaco di Cellamare, è il nuovo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

