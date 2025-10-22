Autorità idrica Pugliese Gianluca Vurchio è il nuovo presidente
L’elezione è avvenuta questa mattina all’unanimità in seno al Consiglio Direttivo, convocato per eleggere il successore di Toni Matarrelli che ha rassegnato le proprie dimissioni la scorsa settimana dopo aver guidato l’ente negli ultimi 5 anni. Gianluca Vurchio, sindaco di Cellamare, è il nuovo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Autorità Idrica Pugliese conferma il proprio impegno per la modernizzazione e l'efficienza del sistema idrico integrato regionale. Dal 2020 al 2025, l'AIP ha programmato e... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook
Autorità idrica Pugliese, Gianluca Vurchio è il nuovo presidente - Il sindaco di Cellamare è stato eletto questa mattina dal Consiglio Direttivo dell'ente, dopo le dimissioni di Toni Matarrelli annunciate la scorsa settimana ... Lo riporta baritoday.it