Autopsia su Paolo Piccolo | indagini sulla tragica morte dopo il pestaggio in carcere

AVELLINO — Lunedì mattina il pubblico ministero Luigi Iglio conferirà l’incarico per l’esame medico-legale sulla salma di Paolo Piccolo, il detenuto di ventisei anni morto il 18 ottobre, dopo un anno di agonia.Il fascicolo, al momento, è iscritto contro ignoti per omicidio colposo, ma la notifica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

