Autonomia Zaia celebra gli 8 anni del referendum E Manildo | Zero risultati basta ciacole
La campagna elettorale si intreccia, inevitabilmente, con le questioni autonomiste. Nella giornata in cui ricorre l'ottavo anniversario dal referendum del 22 ottobre 2017 - quello in cui oltre 2 milioni di veneti votarono sì al quesito “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Approfondisci con queste news
Salvini: Dopo 35 anni siamo vicini all’autonomia differenziata grazie a Zaia e Calderoli - facebook.com Vai su Facebook
Salvini: Dopo 35 anni siamo vicini all’autonomia differenziata grazie a Zaia e Calderoli - X Vai su X
Autonomia, Zaia celebra gli 8 anni del referendum. E Manildo: «Zero risultati, basta ciacole» - Il governatore uscente: «Consegnerò con orgoglio il dossier al mio successore». Scrive veneziatoday.it
Autonomia, 8 anni dal referendum. Zaia: “I veneti la vogliono ancora”. Manildo: “Basta ciacole” - Il 22 ottobre 2017, i cittadini veneti furono chiamati alle urne per esprimersi su un quesito consultivo: "Vuoi che alla Regione del Veneto siano ... Secondo ecovicentino.it
Autonomia, 'siamo nella palude, ma noi insistiamo' - E' la riflessione del prof Mario Bertolissi costituzionalista, già membro della delegazione trattante del Veneto, sullo stato a Roma ... ansa.it scrive