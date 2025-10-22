Autonomia per la Lombardia | La Lega non molla Flash mob davanti al Pirellone
A otto anni dal referendum per l’autonomia del 22 ottobre 2017, la Lega ha celebrato l’anniversario con un flash mob davanti a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, srotolando un bandierone da 150 metri quadrati con i simboli della Lombardia e la scritta 'Autonomia e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi, in Lombardia e in tutta Italia, festeggiamo i cani guida. Simboli di libertà, autonomia e inclusione per le persone con disabilità visiva, i cani guida sono molto più di compagni fedeli di vita. Regione Lombardia sostiene economicamente fin dal 2002 le at Vai su Facebook
La Lombardia dice NO al centralismo di Bruxelles: quasi 4 miliardi di euro devono restare ai territori, per imprese, ricerca e sociale, non alla burocrazia UE. Un voto che dà forza alla Giunta Fontana e difende l’autonomia e l’efficienza lombarda. - X Vai su X
Autonomia regionale, Romeo (Lega): "Otto anni dopo il referendum, i risultati arrivano" - Il segretario lombardo della Lega Massimiliano Romeo: "Entro qualche settimana la firma con il governo per la prima pre intesa" ... Lo riporta affaritaliani.it
Simbolo della Lega senza Zaia in Veneto, tensione sulla Lombardia - Il futuro di Luca Zaia e, guardando avanti, quello della Lombardia. Da ansa.it
La Lega non demorde. Presenterà al Cdm una legge delega per i Lep - Con passo da maratoneta, la Lega non molla e va avanti sull’attuazione dell’Autonomia differenziata, sua battaglia storica. Come scrive quotidiano.net