Autonomia per la Lombardia | La Lega non molla Flash mob davanti al Pirellone

Sondriotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A otto anni dal referendum per l’autonomia del 22 ottobre 2017, la Lega ha celebrato l’anniversario con un flash mob davanti a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, srotolando un bandierone da 150 metri quadrati con i simboli della Lombardia e la scritta 'Autonomia e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

