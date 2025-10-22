Autonomia per la Lombardia | La Lega non molla Flash mob davanti al Pirellone
A otto anni dal referendum per l’autonomia del 22 ottobre 2017, la Lega ha celebrato l’anniversario con un flash mob davanti a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, srotolando un bandierone da 150 metri quadrati con i simboli della Lombardia e la scritta 'Autonomia e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
A otto anni dal referendum per l’autonomia del 22 ottobre 2017, come gruppo della Lega in Regione Lombardia abbiamo celebrato l’anniversario con un flash mob davanti a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, srotolando un bandier - facebook.com Vai su Facebook
La Lombardia dice NO al centralismo di Bruxelles: quasi 4 miliardi di euro devono restare ai territori, per imprese, ricerca e sociale, non alla burocrazia UE. Un voto che dà forza alla Giunta Fontana e difende l’autonomia e l’efficienza lombarda. - X Vai su X
Autonomia Lombardia, flash mob della Lega davanti al Pirellone - La Lega ha celebrato l’ottavo anniversario del referendum per l’autonomia della Lombardia con un flash mob Mauro Piazza: “La Lega non molla. Da msn.com
La Lega chiede a Meloni l'Autonomia e il governatore in Lombardia - Il direttivo regionale, all'unanimità, ha dato mandato al segretario Massimiliano Romeo di insistere affinc ... Lo riporta msn.com
Otto anni dal referendum per l’autonomia: la Lega rilancia la sua battaglia davanti al Pirellone - "Nel 2017 oltre il 95% dei lombardi disse sì all’autonomia", ha ricordato Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Welfare (foto d'archivio) ... Come scrive laprovinciadivarese.it