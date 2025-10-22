Auto si ribalta a Montecorvino Pugliano | conducente in fuga

Paura, nella tarda serata di ieri, a Montecorvino Pugliano, dove un'automobile si è improvvisamente ribaltata mentre percorreva via Sorbo. Il conducente, dopo l'incidente, è scappato via senza lasciare tracce. Sul posto sono giunti i sanitari del Vopi ed i carabinieri che stanno facendo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it