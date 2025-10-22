Auto senza assicurazione a San Paolo d’Argon la vicecomandante | Quando avvisai tutti gli agenti il blitz andò a vuoto

22 ott 2025

IL CASO. La vicecomandante dell’Unione al processo all’ex vigile accusato di aver avvisato dei controlli una famiglia che vendeva auto per strada. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

auto senza assicurazione a san paolo d8217argon la vicecomandante quando avvisai tutti gli agenti il blitz and242 a vuoto

© Ecodibergamo.it - Auto senza assicurazione a San Paolo d’Argon, la vicecomandante: «Quando avvisai tutti gli agenti il blitz andò a vuoto»

