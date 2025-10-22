Auto finisce fuori strada | spavento per una ragazza al volante

MESAGNE - Ha perso il controllo dell'auto ed è andata a finire nel terreno che lambisce la carreggiata. Si sono vissuti momenti di apprensione per una ragazza coinvolta in un incidente che intorno alle ore 9 di oggi (mercoledì 22 ottobre) si è verificato sulla strada statale 7 che collega. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Altre letture consigliate

Paura a Porto Viro: un'auto finisce fuori strada, impatta contro un'abitazione e cade nel fossato a bordo strada #Veneto #Rovigo #Cronaca - X Vai su X

Auto finisce fuori strada, dinamica in fase di ricostruzione - facebook.com Vai su Facebook

Palermo, auto finisce fuori strada: carabiniere fuori servizio salva la vita a un uomo - Un 67enne era finito contro un albero in via Ernesto Basile PALERMO, 21 ottobre – Attimi di paura oggi pomeriggio in via Ernesto Basile, a Palermo, dove u ... Lo riporta monrealenews.it

Quinto, auto finisce fuori strada nella notte: ferito un 70enne - Incidente nella notte lungo la strada provinciale 6: auto fuoristrada a Quinto di Valpantena: ferito un uomo di 70 anni ... veronaoggi.it scrive

Finisce fuori strada e si ribalta lungo la Tuscanese - Incidente questa mattina lungo la strada Tuscanese dove un’auto ha perso il controllo ed è finita fuori strada. Scrive civonline.it