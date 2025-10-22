Auto finisce fuori strada | spavento per una ragazza al volante

Brindisireport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - Ha perso il controllo dell'auto ed è andata a finire nel terreno che lambisce la carreggiata. Si sono vissuti momenti di apprensione per una ragazza coinvolta in un incidente che intorno alle ore 9 di oggi (mercoledì 22 ottobre) si è verificato sulla strada statale 7 che collega. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

