Auto cannibalizzate Milano e Lombardia da record | modelli preferiti e componenti dai fari alle batterie delle ibride più rubati
Milano, 22 ottobre 2025 – " Cresce a Milano e in Lombardia, ma in generale un po’ in tutta Italia in Italia il fenomeno dei furti parziali di autovetture ovvero di p ezzi pregiati sul mercato dei ricamb i come telecamere di bordo, paraurti, monitor, f anali o cerchi in lega. Componenti richiesti e pregiati ma spesse volte il danno sull’auto prodotto dai ladri supera il valore dell’oggetto. Le più colpite s ono le utilitarie ma anche auto più costose soprattutto al Nord. Materiale che viene rivenduto nel nostro Paese ma anche e in Nord Africa, Emirati Arabi e Sud Africa. I ladri sono sempre più tecnologici e spesso impiegano attrezzature all'avanguardia che consentono anche in pieno giorno di sottrarre componenti della vettura o di far sparire l'intera auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
