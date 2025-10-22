Auto ad alta velocità e mancanza di controlli tra via Imperia e via San Filippo Neri

Ho bisogno di esporvi un problema davvero importante riguardante il tratto di strada che inizia in via Imperia e termina in via San Filippo Neri 20. Ogni giorno, puntualmente, migliaia di automobili lo percorrono contromano, sfrecciando ad alta velocità e rischiando di investire altri veicoli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

«Strage dell’alta velocità, l’auto faceva scintille e aveva già rischiato di uscire di strada». Sarà lutto cittadino per la morte dei tre ventenni - facebook.com Vai su Facebook

La giungla dei monopattini: "In troppi ancora senza casco, sfiorano le auto ad alta velocità e spesso sono a bordo in due" - Girare in monopattino senza casco e viaggiare in due è diventata quasi la norma: una (brutta) abitudine che riguarda anche la nostra città. Scrive msn.com

Folle sfida social sul tetto delle auto ad alta velocità - Un ragazzo si regge al tetto di una vettura che percorre strade deserte ad alta velocità, mentre da un'altra auto la "challenge" viene ripresa per ottenere immagini da postare sul web. Come scrive ansa.it