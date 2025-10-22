Auto a fuoco all' uscita dell' autostrada
Paura nella notte tra martedì e mercoledì all'uscita dell'A1 Valdichiana, dove un'automobile è stata avvolta dalle fiamme. L'allarme è scattato alle ore 3 di oggi, mercoledì 22 ottobre, quando sono stati allertati i soccorsi per il veicolo incendiato.I soccorsi nella notteSul posto sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Auto in fiamme sull’A4 a Pocenia, intervengono i Vigili del Fuoco - facebook.com Vai su Facebook
Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Pro - X Vai su X
Incidente sul raccordo autostradale, scontro tra un'auto e un camion: due feriti - Incidente questa mattina Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, sul raccordo autostradale. Da msn.com
Auto in fiamme sull’A2 a Lagonegro Nord: coppia messa in salvo dai Vigili del fuoco - Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri nei pressi dello svincolo autostradale di Lagonegro Nord, in Basilicata, dove una Citroën C3 ha i ... Riporta ivl24.it
Auto in fiamme all’uscita dell’A2 a Lagonegro: salva per miracolo una coppia - I due occupanti, accortisi del fumo che fuoriusciva dal cofano, hanno accostato e abbandonato il veicolo giusto in tempo ... Come scrive infocilento.it