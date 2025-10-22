Autista ucciso nell’agguato al pullman il figlio | Una morte così non la augurerei neppure al mio peggior nemico

Firenze, 22 ottobre 2025 – “Una morte così non la augurerei neppure al mio peggior nemico”. C’è rabbia e dolore nella voce di Andrea Marianella, primogenito di Raffaele, l’autista di 65 anni ucciso nell’agguato di domenica al bus dei tifosi del Pistoia Basket, di ritorno da Rieti. Da quel momento lui, il fratello più piccolo, Riccardo, e la sorella Federica, si sono chiusi nell’intima sofferenza. “Cosa potremmo dire di fronte a una cosa così? - continua - non c’è nulla da dire”. La sindaca Sara Funaro ieri li ha sentiti, per esprimergli la vicinanza della città. Ha scelto il silenzio anche la compagna di Raffaele. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autista ucciso nell’agguato al pullman, il figlio: “Una morte così non la augurerei neppure al mio peggior nemico”

